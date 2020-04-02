В Шэньчжэне из-за COVID-19 запретили есть кошачье и собачье мясо

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти города Шэньчжэнь на юго-востоке Китая запретили продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак, сообщает телеканал BBC News.

Шэньчжэнь, таким образом, стал первым городом в Китае, предпринявшим такие меры. Запрет вступит в силу 1 мая.

Употребление собачьего мяса в пищу - мало распространенная привычка в Китае, отмечает BBC. Мясо собак едят в некоторых юго-восточных и северных провинциях Китая. В середине марта газета The Daily Mail сообщила, что китайская компания, специализирующаяся на блюдах из мяса собаки, обвинила власти Шэньчжэня в том, что они отвергают тысячелетнюю культуру питания, вводя запреты на мясо собак и кошек.

На юго-востоке Китая в провинции Гуандун есть традиционное блюдо, включающее в себя кошачье мясо. Также некоторые пожилые люди на юго-востоке Китая полагают, что кошачье мясо помогает согреться зимой.

Впервые предложение запретить есть кошек и собак в Шэньчжэне появилось в феврале на волне запрета на употребление мяса диких животных после вспышки коронавируса.

В конце февраля в Китае ввели запрет на употребление в пищу мяса диких животных, а также запретили нелегальную торговлю дикими животными. Это произошло после того, как ученые предположили что вспышка COVID-19 связана с употреблением в пищу мяса диких животных.