Финляндия увеличивает прием визовых заявлений из России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финляндия расширяет прием визовых заявлений из России, сообщил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

"Нами было принято решение, что мы расширяем прием заявлений в наших российских представительствах начиная с 1 октября текущего года", - сказал Туоминен.

Визовые центры Финляндии в России с 1 октября начнут принимать заявления от двух новых категорий граждан: от тех, цель поездки которых деловая, а также от всех заявителей, у кого имеется многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.

Туоминен добавил, что, по оценке МИД Финляндии, таких просроченных виз порядка 500 тысяч.

Представитель МИД Финляндии заявил, что расширение приема визовых заявлений не меняет срок действия установленных ограничений на въезд в страну, решения об изменении таких ограничений для россиян пока приняты не были. Ограничения внутри страны будут сниматься после того, как в Финляндии будет достигнут уровень вакцинации населения в 80%, внешние ограничения будут сниматься уже после этого.