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Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек
Затопленные улицы столицы Омана Маската после шторма "Шахин"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана, сообщает BBC News.

Шторм достиг этого района в воскресенье. Порывы ветра достигали от 120 до 150 км/ч.

Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов Омана. Улицы столицы Омана Маската были затоплены. Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, уже погибли из-за наводнения. На снимках из Маската видны автомобили, затопленные водой. Авиасообщение приостановлено. Жителям Эль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах, на границе с Оманом, было приказано работать удаленно в понедельник и не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.

В Иране власти заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан. Официальные СМИ страны сообщают, что циклон повредил объекты электроснабжения и дороги.

Оман Иран

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