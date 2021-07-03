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Армения передала Азербайджану карты минных полей в Карабахе

Баку отдал Еревану 15 армян, отбывших заключение в Азербайджане

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Армения предоставила Азербайджану карты мин, установленных в Физулинском и Зангеланском районах в Нагорном Карабахе, сообщил азербайджанский МИД.

"Армения 3 июля по инициативе РФ предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангеланском районах", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом в Карабахе, за посредничество в получении карт.

По оценке Баку, получение карт минных полей спасет жизни "десятков тысяч" граждан, в том числе, саперов, ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции в Карабахе, инициированных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

"В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Позднее правительство Армении подтвердило передачу Азербайджаном 15 своих граждан.

"Сегодня при посредничестве России в Армению возвратились плененные Азербайджаном 15 армян. Армянская сторона в качестве жеста доброй воли передала Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах", - сообщает пресс-служба правительства республики.

Правительство Армении также выразило благодарность России "за посредническую роль".

12 июня Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карту минных полей в Агдамском районе. Тогда и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение 15 человек стало возможным благодаря усилиям США.

Осенью 2020 года произошло очередное обострение нагорно-карабахского конфликта, боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами велись с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. По итогам боев Азербайджану перешел ряд территорий, ранее находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в том числе Физулинский и Зангеланский районы.

Соглашение, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и России, предусматривает ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Хроника 27 сентября 2020 года – 03 июля 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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