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ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что накопление вакцин от COVID-19 способствует продлению пандемии, сообщает телеканал CNBC.

В миреЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19Читать подробнее

"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию", - сказала Мария Ван Керхов, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

По данным ООН, Европейский союз полностью привил 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании. Африка полностью вакцинировала всего 3% своего населения против коронавируса, сообщает телеканал.

Ранее 4 августа ВОЗ обратилась к богатым странам с просьбой перенаправить излишки вакцин в более бедные страны в надежде вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября. Организация также установила крайний срок вакцинации 40% населения мира в декабре.

В июне ЕС также призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19, и привел данные ВОЗ, согласно которым к середине 2021 года в ЕС одной дозой прививки будут охвачены более 60% населения, в то время в странах с низким уровнем дохода - около 1%..

Хроника 09 января 2020 года – 08 сентября 2021 годаПандемия коронавируса

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