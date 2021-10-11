Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Статья Медведева о бессмысленности контактов с Киевом, ухудшение здоровья Саакашвили в тюрьме, триумф российской фигуристки Валиевой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дмитрий Медведев назвал бессмысленными контакты с Украиной, пока у страны не появится "вменяемое руководство". В своей статье для "Коммерсанта" зампред Совбеза РФ заявил, что нынешние украинские власти "полностью зависят от США и ЕС", ненадежны и "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", а также стремятся "монетизировать свое пребывание у власти". Президента Владимира Зеленского Медведев называет "вывернутым наизнанку человеком".

- Врач Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в Руставской тюрьме, заявил об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, экс-президенту Грузии сложно ходить и говорить. После сообщений об ухудшении состояния Саакашвили его сторонники пришли к тюрьме и в прямом эфире оппозиционного телеканала попросили его прекратить голодовку. Пенитенциарная служба Грузии назвала состояние здоровья Саакашвили нормальным.

- Президент Сербии попросил Россию предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ. По словам Александра Вучича, такую просьбу он передал президенту РФ Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, которого он в воскресенье принимал в Белграде.

- Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США. "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) приветствовал обещание США оказать гуманитарную помощь афганцам и выразил готовность к новым контактам. В свою очередь Госдепартамент США назвал переговоры "откровенными и профессиональными".

- Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

- Российская фигуристка Камила Валиева с двумя рекордами мира выиграла турнир "Финляндия Трофи". 15-летняя Валиева побила рекорды в произвольной программе - 174,31 и итоговой сумме - 249,24 балла. Россиянки заняли весь пьедестал почета: Елизавета Туктамышева - вторая (233,30), Алена Косторная - третья (218,83).