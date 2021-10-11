Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью для газеты "Коммерсантъ", в которой перечислил причины, по которым, как он полагает, контакты с нынешним руководством Украины являются бессмысленными.

По мнению Медведева, действующие украинские власти полностью зависят от США и ЕС - "от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами". Зампред Совбеза считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением, которое даже жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. Медведев добавил, что "такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах".

"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе - потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

По мнению Медведева, на Украине нет и в ближайшее время не будет лидеров, которые бы не пытались "монетизировать свое пребывание у власти". Он называет руководителей Украины "слабыми людьми", которые стремятся только "набить свои карманы, <...> на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре". Зампред Совбеза РФ также считает, что "когда речь идет о получении прибыли - ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами - хоть и враг, но его деньги важнее вражды".

"С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - подытожил Медведев.

О президенте Украины Владимире Зеленском Медведев пишет, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. По мнению Медведева, это вызывает сомнения в его договороспособности.

"Нынешний президент этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути - отказался от своей идентичности, - считает он.

Зеленский, продолжает Медведев, "должен бесконечно маневрировать между различными силами - радикальными националистами <...>, мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, - чтобы ему не сломали шею". По мнению зампреда секретаря Совбеза, из-за этого появляются "ублюдочные документы, типа "закона" о коренных народах Украины".

Медведев называет Зеленского "вывернутым наизнанку человеком", которому "явно противно потакать этим настроениям, а "вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости".

"Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - задается вопросом и сам же на него отвечает заместитель председателя Совета безопасности России.

Кроме того, заявляет Медведев, вести переговоры с нынешними властями Украины бессмысленно, поскольку к ним нет доверия.

Зампред Совбеза упрекает руководство Украины в том, что они не выполняют договоренности, "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", приводя в пример переговоры в Нормандском формате и Минские договоренности. Таким "партнерам", по словам Медведева, "которые соревнуются в постоянной брехне", в международных отношениях не может быть доверия.

"А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - делает вывод Медведев.

В заключение он призывает дожидаться появления на Украине "вменяемого руководства", нацеленного "не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны", "а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

С таким руководством Украины, считает Медведев, стоит иметь дело. "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил он.