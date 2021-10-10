Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

"Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил (вице-премьера РФ Юрия) Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе", - сказал Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

По его мнению, энергетический кризис в Европе гораздо серьезнее, чем многие думают.

"Будут расти цены не только на продукты, но и строительные материалы, будут расти цены на все во всей Европе. А как мы реализуем общественные инвестиции, если цены поднимутся на 25 процентов?" - добавил президент Сербии.

Он считает, что на Сербию кризис скажется в меньшей степени, так как ей "хватило смелости построить газопровод".

"Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы сделали? Взяли бы веревку и...", - заявил Вучич.

По его словам, энергокризис в Европе продлится не менее шести месяцев, а, возможно, и до двух лет. Сербский лидер полагает, что одной из причин кризиса стало введение углеродного налога ЕС, которое он оценил как поспешное, а также решение европейских стран не подписывать долгосрочные контракты на газ с Россией, принятое по политическим причинам. Президент также назвал ошибочным отказ от угля и решение положиться на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, Вучич посчитал "смешными" утверждения о том, что Россия использует энергетику и поставки газа в качестве инструмента давления на Европу и на Сербию.

"Мы оказываем на них давление, а не они на нас. Мы просим их об этом, а не они о чем-то нас. Где я могу найти газ? Все хотят ходить в майке и в шортах по дому, когда на улице минус 10, а как? Где этот газ?", - отметил премьер-министр Сербии.

"Представьте, если бы не построили газопровод (в продолжение "Турецкого потока" - ИФ), как бы мы сейчас отапливали дома, как бы сейчас работала наша экономика, промышленность, если бы не было российского газа?", - добавил он.

Вучич подчеркнул, что именно он оказывает на Россию "давление для того, чтобы она давала Сербии благоприятную цену".

"У нас есть гарантии, обещания Сергея (Лаврова - ИФ), (вице-премьера РФ Юрия) Борисова о том, что они поговорят с президентом России Владимиром Путиным и сделают, чтобы у нас была самая лучшая цена. И я, зная Путина, могу сказать, что у нас будет самая благоприятная цена. Я не разговаривал с ним, еще поговорю, но я знаю этого человека", - заявил Вучич.

Переговоры Вучича и Лаврова прошли в воскресенье вечером в президентском дворце, куда российская делегация прибыла сразу после прилета в Белград. В начале встречи Лавров и Вучич поприветствовали друг друга на фоне флагов двух стран, затем беседа продолжилась в закрытом для прессы режиме.