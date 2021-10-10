В Белграде начались переговоры Вучича и Лаврова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье проводит встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Переговоры проходят в президентском дворце, куда российская делегация прибыла сразу после прилета в Белград.

В начале встречи Лавров и Вучич поприветствовали друг друга на фоне флагов двух стран, затем беседа продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Российский министр посещает Сербию 10-11 октября. В понедельник он примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения.