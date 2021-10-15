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По делу об убийстве британского депутата задержан выходец из Сомали

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - По подозрению в нанесении смертельных ран британскому депутату-тори сэру Дэвиду Эмессу задержан 25-летний мужчина сомалийского происхождения, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники в структурах безопасности Великобритании.

Очевидец рассказал, что при задержании он был спокоен и слушался полицейских.

Мотив нападения неясен.

Депутата-консерватора несколько раз ударили ножом, когда он проводил встречу с избирателями в церкви в одном из городов Эссекса. Врачи два часа боролись за его жизнь, но он умер в больнице.

Сэр Дэвид был депутатом парламента с 1983 года, он специализировался на защите прав животных и был сторонников Брекзита. Ему было 69 лет.

Великобритания Эссекс Дэвид Эмесс Ли-он-Си Сомали

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