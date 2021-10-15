Неизвестный тяжело ранил британского депутата ножом
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный напал на депутата палаты общин британского парламента, представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса в пятницу, передает телеканал Sky News.
В результате депутат получил множественные ножевые ранения. По данным телеканала, инцидент произошел в приемной Эмесса в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.
69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. О его состоянии неизвестно.
На место инцидента прибыла полиция. Дорожное движение в районе нападения перекрыто.