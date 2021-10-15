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Неизвестный тяжело ранил британского депутата ножом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный напал на депутата палаты общин британского парламента, представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса в пятницу, передает телеканал Sky News.

В результате депутат получил множественные ножевые ранения. По данным телеканала, инцидент произошел в приемной Эмесса в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. О его состоянии неизвестно.

На место инцидента прибыла полиция. Дорожное движение в районе нападения перекрыто.

Дэвид Эмесс

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