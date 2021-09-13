В новозеландском Окленде на неделю продлили режим строгого локдауна

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, из-за распространения коронавируса COVID-19 на неделю продлили действие строгих ограничений, сообщает в понедельник новозеландское радио со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

"По рекомендациям генерального директора по вопросам здравоохранения в Окленде будет действовать локдаун четвертого уровня до 23:59 (14:59 по московскому времени) следующего вторника, 21 сентября", - приводит радио слова Ардерн.

Премьер отметила, что кабинет министров пришел к выводу, что локдаун способствует снижению уровня заболеваемости. Согласно данным генерального директора страны по вопросам здравоохранения Эшли Блумфилда, "локдаун действительно работает". По его словам, еще одна неделя в режиме локдауна поможет властям сфокусироваться на выявлении новых случаев COVID-19.

Ардерн указала, что в следующий понедельник, 20 сентября, кабинет министров пересмотрит уровень режима карантина.

Премьер призвала еще не привитых от COVID-19 жителей Окленда к концу текущей недели получить первую дозу вакцины. По словам Ардерн, жителям, которые записались на вакцинацию на октябрь, следует проверить, не освободились ли места на более ранние даты. Также премьер призвала вакцинироваться в специальных пунктах, где не требуют предварительной записи.

Как сообщают новозеландские СМИ, суточный прирост новых заражений коронавирусом в Окленде в понедельник составил 23 случая. Это в два раза превышает показатель воскресенья. Всего с момента вспышки в августе варианта "дельта" зафиксировали 902 случая COVID-19, связанных с этим всплеском. Из них 885 приходится на Окленд (279 человека переболели) и еще 17 выявили в Веллингтоне (10 заболевших выздоровели).

Из-за вспышки заражений вариантом коронавируса "дельта" в Окленде по всей Новой Зеландии 17 августа ввели строгие ограничения. Позднее власти ослабили меры на остальной территории Новой Зеландии - в большей части страны действует локдаун второго уровня, то есть с более мягкими ограничениями. В Окленде же по-прежнему приостановлена работа большинства предприятий, людям разрешено выходить из дома только за покупками продовольствия, по медицинским причинам или для занятий спортом.