Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Великобритания потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Великобритания планирует потратить 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,4 млрд) на сокращение выбросов СО2 от зданий, говорится в пресс-релизе британского правительства.

В рамках плана инвестиций правительство будет предоставлять гранты владельцам домов, которые меняют газовые котлы на экологически чистые альтернативы, а также финансировать декарбонизацию общественных зданий и домохозяйств с недостаточными доходами. Домохозяйствам будут предложены субсидии в размере 5000 фунтов стерлингов с апреля 2022 года.

Эта инициатива, как ожидается, сделает электрические обогреватели, стоимость которых может превышать в три раза цену на газовые котлы, более дешевым и привлекательным вариантом. Она также обеспечит к 2035 году 240 тыс. рабочих мест.

"Гранты помогут владельцам домов осуществить более быструю замену старых котлов без лишних издержек. Таким образом экологически чистая альтернатива станет лучшим выбором для них", - отметил в своем заявлении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Правительство также планирует уменьшить стоимость электричества, отменив некоторые сборы, чтобы домохозяйства перестали руководствоваться выгодностью использования газовых котлов из-за меньшей стоимости газа. Окончательное решение об этом, вероятнее всего, будет принято в следующем году.

Тем не менее критики правительства в парламенте считают, что новая стратегия не предполагает осуществления того, что действительно необходимо, сообщает "Би-би-си".

"Это скудный, бесперспективный и абсолютно недостаточный план, поскольку миллионы семей столкнулись с энергетическим кризисом и резким увеличением стоимости жизни", - заявил член оппозиционной Лейбористской партии Эд Милибэнд. Ранее партия выдвинула десятилетний план сокращения выбросов СО2 на сумму 6 млрд фунтов.

Выбросы углекислого газа от домов в Великобритании составляют 21% от общего объема выбросов парниковых газов.

Великобритания

Новости

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 241 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Apple презентовала новый Macbook Pro

Apple презентовала новый Macbook Pro
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });