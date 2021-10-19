Великобритания потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Великобритания планирует потратить 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,4 млрд) на сокращение выбросов СО2 от зданий, говорится в пресс-релизе британского правительства.

В рамках плана инвестиций правительство будет предоставлять гранты владельцам домов, которые меняют газовые котлы на экологически чистые альтернативы, а также финансировать декарбонизацию общественных зданий и домохозяйств с недостаточными доходами. Домохозяйствам будут предложены субсидии в размере 5000 фунтов стерлингов с апреля 2022 года.

Эта инициатива, как ожидается, сделает электрические обогреватели, стоимость которых может превышать в три раза цену на газовые котлы, более дешевым и привлекательным вариантом. Она также обеспечит к 2035 году 240 тыс. рабочих мест.

"Гранты помогут владельцам домов осуществить более быструю замену старых котлов без лишних издержек. Таким образом экологически чистая альтернатива станет лучшим выбором для них", - отметил в своем заявлении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Правительство также планирует уменьшить стоимость электричества, отменив некоторые сборы, чтобы домохозяйства перестали руководствоваться выгодностью использования газовых котлов из-за меньшей стоимости газа. Окончательное решение об этом, вероятнее всего, будет принято в следующем году.

Тем не менее критики правительства в парламенте считают, что новая стратегия не предполагает осуществления того, что действительно необходимо, сообщает "Би-би-си".

"Это скудный, бесперспективный и абсолютно недостаточный план, поскольку миллионы семей столкнулись с энергетическим кризисом и резким увеличением стоимости жизни", - заявил член оппозиционной Лейбористской партии Эд Милибэнд. Ранее партия выдвинула десятилетний план сокращения выбросов СО2 на сумму 6 млрд фунтов.

Выбросы углекислого газа от домов в Великобритании составляют 21% от общего объема выбросов парниковых газов.