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В Кремле объяснили контакты с талибами стремлением понять их планы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Контакты с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) направлены на то, чтобы понять ситуацию в Афганистане и их дальнейшие намерения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В Москве сегодня идет так называемый "московский формат", и прямые контакты направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов", - сказал Песков журналистам.

Афганистан во власти талибов

Он отметил, что ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для России и ее союзников по различным объединениям, "поэтому де-факто действительно это общение осуществляется".

"Де-юре талибы не признаны мировыми державами, также они не признаны РФ. Но де-факто они являются руководством Афганистана", - добавил Песков.

"Все страны заинтересованы в понимании происходящего в стране, там все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса. Все страны, в том числе страны, которые принимают участие в "Московском формате", пытаются нащупать возможности, чтобы как-то помогать этим людям, понять, что с ними будет", - сказал представитель Кремля.

"У нас никто не заинтересован в полном параличе государства, которое граничит в том числе с СНГ", - подчеркнул он.

Заседание "московского формата" по Афганистану, в котором, помимо талибов, участвуют представители 10 стран региона, проходит в российской столице.

Дмитрий Песков Афганистан Талибан

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