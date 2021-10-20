РФ направит гумпомощь Афганистану вне зависимости от итогов встречи в Москве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает отправку гуманитарной помощи Афганистану, ее направление стране не зависит от результатов встречи в московском формате, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Работаем над этим. Как только дата будет - объявим", - сказал Жирнов журналистам.

Он отметил, что возможность отправки гумпомощи не зависит от результатов встречи в московском формате.

На уточняющий вопрос, будет ли помощь отправлена в любом случае, посол ответил: "думаю, что да".

Он добавил, что также ведется проработка нового вывозного рейса из Афганистана.

Жирнов также заявил журналистам, что говорить о возможности признания Россией движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) по итогам заседания московского формата преждевременно.

Встреча московского формата по Афганистану состоится в Москве в среду, в ней примет участие делегация талибов.

7 октября спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что сроки поставки гуманитарной помощи Афганистану прорабатываются, принципиальное решение об этом принято. "Это прорабатывается, это ж несколько ведомств", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".