В МИД РФ сочли, что талибы теряют способность бороться с терроризмом

Это вызов безопасности, в том числе и России, полагают на Смоленской площади

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) утрачивает способность бороться с другими террористическими группировками на фоне нехватки финансов, заявил в пятницу директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"Из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных", - сказал Стерник на Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

Он отметил, что "ответственность за них берет террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ), десятки ее боевиков были выпущены из тюрем за последние месяцы", и другие группировки.

"Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана, так называемая провинция Хорасан "Исламского государства" охватывает не только всю Центральную Азию, но и регионы России вплоть до нашего Поволжья", - пояснил дипломат.

"Следовательно, это вызов безопасности всем нам вместе", - заявил Стерник.

Ранее в пятницу сообщалось, что не менее 13 человек погибли при взрыве, который произошел в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана.