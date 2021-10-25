Главный инфекционист Минздрава связал высокую смертность со штаммом "дельта"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В России высокая заболеваемость и смертность от коронавируса в последние недели связаны с доминированием варианта "дельта" варианта, повышающим вероятность летального исхода на 132% по сравнению с оригинальным вариантом, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

"Для пациентов, инфицированных вариантом "дельта", риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии - на 234%, а риск смерти - на 132% по сравнению с диким вариантом SARS-CoV-2", - уточнил он и сослался на опубликованное в июле 2021 года исследование канадских специалистов.

Он напомнил, что контагиозность "дельта" выше, чем у оригинального "уханьского" штамм, и чем у других мутаций, вроде "альфы".

По его словам, главным фактором роста заболеваемости в России остается недостижение уровня коллективного иммунитета в 80% взрослого населения.

"Только при достижении охвата вакцинацией не менее 80% взрослого населения можно ожидать значимое влияние этого фактора на эпидемический процесс. Единственный способ прекратить распространение вируса - создать коллективный иммунитет", - сказал Чуланов.

Второй причиной роста заболеваемости и смертности он считает то, что граждане, в том числе уже привитые, нарушают меры эпидемиологической защиты. При этом он сравнил вакцинацию с ремнем безопасности в автомобиле: "пристегнув его, ездить нужно все равно по правилам".

Чуланов пока не видит оснований для того, чтобы считать, что в России четвертая волна COVID-19 достигла пика.