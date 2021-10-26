Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Закупка Молдавией газа в Польше, смерть пострадавшей при взрыве в Набережных Челнах, отмена решения о высылке десяти послов из Турции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа. Для страны это первая покупка газа не у России. При этом премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев заинтересован в подписании с "Газпромом" долгосрочного договора "по взаимовыгодным ценам и условиям". Она также отказалась назвать сумму сделки с PGNiG, сославшись на коммерческую тайну.

- После взрыва газа в пятиэтажке Набережных Челнах умерла девушка, госпитализированная в состоянии клинической смерти. В тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, еще у одного легкие травмы. Местные власти заявили, что дому не грозит дальнейшее обрушение. Часть жильцов вернулись в свои квартиры, остальные размещены в гостинице или уехали к родственникам.

- IT-специалист из России погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда. Нападение произошло 17 октября. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.

- Эрдоган отменил решение о выдворении из Турции послов десяти западных стран, призывавших освободить из тюрьмы турецкого оппозиционера Османа Кавалу. Президент Турции посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты опубликовали заявления с обещанием соблюдать статью 41 Венской конвенции, требующую не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

- Не менее семи человек погибли и свыше 140 пострадали в ходе протестов после военного переворота в Судане. Протестующие требуют восстановления в стране гражданского правления.