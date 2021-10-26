Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, призвавших Анкару освободить гражданского активиста и бизнесмена Османа Кавалу, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, президент Турции посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты опубликовали аналогичные заявления с обещанием соблюдать статью 41 Венской конвенции, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

По словам Эрдогана, новое заявление послов демонстрирует, что те "отступили от клеветы на нашу страну".

"Теперь они будут более осторожны", - добавил президент Турции.

Ранее послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление с призывом к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который четыре года находится в тюрьме без приговора по обвинениям в участии в антиправительственных протестах в 2013 году и в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

После этого послов этих десяти стран вызвали в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым. 23 октября Эрдоган поручил МИД Турции выдворить из страны послов десяти стран, выступивших в поддержку Кавалы.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в администрации Эрдогана ищут способы избежать выдворения послов из Турции из-за возможных последствий для турецкой экономики.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Осман Кавала

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российских туристов в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Саудовский принц призвал нефтяников не расслабляться и упомянул локдаун в Москве

Саудовский принц призвал нефтяников не расслабляться и упомянул локдаун в Москве

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });