Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - IT-специалист из России Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб во время нападения в пригороде Оксфорда - Ботли, сообщает департамент полиции долины Темзы.

31-летний Лабошин скончался на месте от полученных ножевых ранений. Отмечается, что нападение произошло 17 октября, но только в понедельник полиция подтвердила, что погибший был гражданином РФ.

По подозрению в совершении убийства был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.

Расследование этого инцидента продолжается.

По словам родственников погибшего, которые приводит полиция на своем сайте, он был "удивительно чувствительным, умным и ярким человеком".

Лабошин родился в Санкт-Петербурге в России. После окончания Санкт-Петербургского университета его пригласили на работу в Оксфордский университет. Здесь вместе с другими специалистами он работал в области научных разработок в области медицины, в частности своевременного выявления рака и его дальнейшего хирургического лечения.