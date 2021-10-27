Членство Судана в Африканском союзе приостановили из-за военного переворота

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Африканский союз приостановил членство Судана в этой международной организации до тех пор, пока в стране не будет восстановлено гражданское правление, сообщают в среду западные СМИ.

В руководстве Африканского союза решительно осудили захват власти, назвав его неконституционным, и отстранили Судан от любого участия в работе организации "до эффективного восстановления власти гражданского переходного правительства".

Африканский союз уже приостанавливал членство Судана в июне 2019 года, когда в стране прошли многотысячные демонстрации с требованием к военным передать власть гражданскому правительству.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Сейчас он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также объявил о намерении сформировать ответственное правительство.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь – есть жертвы и пострадавшие.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.