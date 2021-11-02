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Министр обороны Украины подал в отставку

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Таран подал заявление об отставке в Раду, написал Мельничук в своем телеграм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Андрей Таран Украина Минобороны Украины

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