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Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Организатора "Русского марша" Никиту Зайцева задержали в Москве за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, он пробудет в отделении до суда.

"Меня задержали по 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - ИФ). Якобы паспорт не предоставил", - сказал Зайцев "Интерфаксу".

Он также сообщил, что пробудет в ОВД "Новогиреево" до суда.

Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Ранее сообщалось, что представители организационного комитета "Русского марша" направили в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 4 ноября в центре столицы.

Во вторник столичная прокуратура и МВД предупредили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях в День народного единства.

Никита Зайцев Москва ОВД "Новогиреево"

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