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Астрономы впервые наблюдали кольцо экзопланеты, которое формирует спутники

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов в пустыне Атакама в Чили впервые однозначно определили наличие диска, из которого формируются спутники, у планеты за пределами Солнечной системы, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO) - международная научная организация, ведущая наблюдения в небе над Южным полушарием.

"Наблюдения прольют новый свет на то, как формируются луны и планеты в молодых звездных системах", - говорится в сообщении.

Околопланетный диск, о котором идет речь, окружает экзопланету PDS 70c, одну из двух похожих на Юпитер гигантских планет, вращающихся вокруг звезды на расстоянии почти 400 световых лет.

Отмечается, что астрономы и раньше находили свидетельства о существовании этого диска, но поскольку они не могли четко отличить диск от окружающей среды, подтвердить его обнаружение было невозможно.

С помощью комплекса радиотелескопов в Атакаме ученые обнаружили, что диск имеет примерно такой же диаметр, как расстояние от Солнца до Земли, и достаточную массу, чтобы сформировать три спутника размером с Луну.

Планеты формируются в пыльных дисках вокруг молодых звезд, планета может приобрести свой собственный околопланетный диск, который способствует росту планеты, регулируя количество попадающего на нее материала.

В то же время газ и пыль в околопланетном диске могут "слипаться" в результате многочисленных столкновений, что в итоге приводит к рождению лун.

"До сих пор было обнаружено более 4000 экзопланет, но все они были обнаружены в зрелых системах. PDS 70b и PDS 70c, которые образуют систему, напоминающую пару Юпитер-Сатурн, являются единственными обнаруженными до сих пор экзопланетами, которые все еще находятся в процессе формирования", - приводятся в сообщении слова одного из соавторов исследования Мириам Кепплер из Института астрономии Макса Планка в Германии.

PDS 70b и PDS 70c, две планеты, составляющие систему, были впервые обнаружены в 2018 и 2019 годах соответственно.

Уточняется, что у второй планеты (PDS 70b) в этой системе околопланетного диска нет.

Еще более глубокое понимание планетной системы будет достигнуто с помощью телескопа ESO, который в настоящее время строится на Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама. В частности, с помощью средне-инфракрасного тепловизора и спектрографа станет возможным посмотреть на движение газа вокруг PDS 70c, чтобы получить полную 3D-картину системы.

PDS 70c Чили ESO

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