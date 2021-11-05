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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248,6 млн

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 248 606 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 029 325 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 334 856 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 751 555.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 321 025. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 459 652 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 849 137 заболевших, из них умер 608 671 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 647,2. В США на 1 млн жителей скончалось 2315 человек, в Индии - 329, Бразилии - 2837.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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