Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 246 млн 394 тыс. 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 995 тыс. 18 человек.

В США число случаев COVID-19 достигло 45 млн 953 тыс. 186, умерли за пандемию 745 668 пациентов. В Индии зарегистрированы 34 млн 260 тыс. 470 случаев болезни и 457 740 погибших, в Бразилии - 21 млн 804 тыс. 094 заболевших и 607 694 умерших.

За время пандемии в мире было распределено более 6,9 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 642,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 297 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 833.