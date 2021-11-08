Орбиту МКС скорректируют 16 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции 16 ноября поднимут на 1,3 км в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-20" и его возвращения на Землю, сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса". Это необходимо для того, чтобы создать нужные баллистические условия.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 20:40 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 478 секунд.

"Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 километра и составит около 420,76 км над поверхностью Земли", - сообщили в госкорпорации.

Ранее орбита МКС корректировалась 12 октября.

13 мая в госкорпорации сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС 8 декабря.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин.

Летом сообщалось, что японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано готовятся к полету на МКС. Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.