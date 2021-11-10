Германия поддержала призывы ужесточить санкции против Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Берлин поддерживает введение новых санкций ЕС против Минска из-за обострившейся проблемы с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы будем наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении Мааса.

По его словам, белорусское руководство "раскручивает опасную спираль эскалации, из которой нет выхода", оказывает давление на страны ЕС, в первую очередь на Польшу и Литву, при этом "бессовестно эксплуатируя" мигрантов в качестве заложников.

"Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) должен понять, что его расчеты не работают", - сказал глава МИД ФРГ, добавив, что ЕС будет работать над "продлением и ужесточением санкций против режима Лукашенко".

Маас заявил, что ЕС также готов действовать против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов.

"Никому не должно быть позволено безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко", - подчеркнул Маас, добавив, что "Европейский союз нельзя шантажировать".

Накануне глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении Варшавы поставить перед руководством ЕС вопрос об ужесточении санкций в отношении Белоруссии. Также он рассказал об инициативе польского президента Анджея Дуды запретить полеты в небе стран ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается Еврокомиссия.