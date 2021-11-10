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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посольство РФ не получало уведомления от польских властей о задержании россиянина

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Польская сторона еще не информировала дипломатов о задержании гражданина России по делу о пособничестве нелегальной миграции через границу с Белоруссией, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Варшаве Владимир Александров.

В соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года, у польской стороны на это есть три дня, добавил он.

Утром 10 ноября польская пограничная служба сообщила, что в Польше задержали трех подозреваемых в пособничестве нелегальной переправке мигрантов через границу с Белоруссией, это гражданин России, гражданин Литвы и подданный Швеции.

Польша, Литва и Латвия с лета 2021 года столкнулись с проблемой увеличения притока мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз через границу с Белоруссией. Европейские страны обвинили Минск в искусственном создании хаоса близ границ ЕС, поскольку белорусские пограничники не пускают обратно мигрантов, приехавших в Белоруссию и пытающихся пересечь границу с ЕС.

8 ноября к территории Польши с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов. 9 ноября из-за этого Литва впервые после распада СССР решила ввести на границе ЧП.

В ночь на 10 ноября две крупные группы мигрантов прорвались через приграничное заграждение на территорию Польши, некоторые были оттеснены обратно, остальных задержали. Белорусские пограничники обвинили польских в применении насилия к мигрантам, которых выдворяли обратно.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша МИД Белоруссия Погранслужба

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