Польша задержала россиянина за пособничество нелегалам на границе с Белоруссией

Сотрудники полиции и военнослужащие Польши на белорусско-польской границе Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Польше на границе с Белоруссией задержаны три человека за пособничество нелегальным мигрантам, в их числе один гражданин России, сообщает польская пограничная служба.

"Задержаны три человека - один гражданин России, один подданный Швеции и один гражданин Литвы", - написали в среду в твиттере польские пограничники.

Кроме того, задержаны девять нелегалов, нарушивших границу: пятеро ливанцев, трое иракцев и один сириец. Всего зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, в отношении 48 человек выписаны постановления о выдворении с территории Польши, отмечает польская пограничная служба.

Ночью стало известно, что десятки нелегальных мигрантов пробрались с территории Белоруссии в Польшу, прорвав пограничные заграждения. К утру среды все нарушители границы были задержаны.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз.