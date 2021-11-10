Польша задержала россиянина за пособничество нелегалам на границе с Белоруссией
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Польше на границе с Белоруссией задержаны три человека за пособничество нелегальным мигрантам, в их числе один гражданин России, сообщает польская пограничная служба.
"Задержаны три человека - один гражданин России, один подданный Швеции и один гражданин Литвы", - написали в среду в твиттере польские пограничники.
Кроме того, задержаны девять нелегалов, нарушивших границу: пятеро ливанцев, трое иракцев и один сириец. Всего зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, в отношении 48 человек выписаны постановления о выдворении с территории Польши, отмечает польская пограничная служба.
Ночью стало известно, что десятки нелегальных мигрантов пробрались с территории Белоруссии в Польшу, прорвав пограничные заграждения. К утру среды все нарушители границы были задержаны.
Ситуация на границе двух стран осложнилась в понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз.