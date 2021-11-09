Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Мигранты на белорусско-польской границе Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что движущая сила кризиса с мигрантами, которые пытаются пересечь границу со стороны Белоруссии, находится в Москве. Он высказал это мнение на чрезвычайном заседании по приграничному кризису.

Польша, Литва и Латвия осенью и летом 2021 года стали отмечать рост числа попыток выходцев из стран Ближнего Востока и Африки попасть на их территорию через границу с Белоруссией. Это началось после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на санкции Евросоюза за принудительную посадку в Минске самолета Ryanair пообещал больше не помогать ЕС охранять их границу от беженцев и наркотрафика.

В Евросоюзе начали обвинять Минск в искусственном создании хаоса близ границ ЕС, поскольку белорусские пограничники не пускают обратно мигрантов, приехавших в Белоруссию и пытающихся пересечь границу с ЕС.

8 ноября осложнилась обстановка на польско-белорусской границе, когда к территории Польши с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов. 9 ноября из-за этого Литва впервые после распада СССР решила ввести на границе ЧП.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил во вторник, что миграционный кризис вызван действиями Запада на Ближнем Востоке.

Он отметил, что при урегулировании кризиса следует избегать двойных подходов, и подходить к позиции стран Евросоюза по вопросу приема беженцев "с едиными стандартами". "Нельзя применять разные стандарты, скажем, к Италии и Польше, когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющихся в эти страны", - сказал Лавров.

По его словам, одновременно с уважением международного гуманитарного права следует уважать права самих беженцев. "Они не хотят оставаться в Белоруссии, они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо отвечать за свои слова и свои поступки", - добавил он.