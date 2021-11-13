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Сирийская авиакомпания Cham Wings приостановила полеты в Минск

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу объявила о приостановке полетов в Минск.

"Ввиду критической ситуации на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск - сирийцы, а также поскольку сложно определить, является ли Белоруссия их конечным пунктом следования, мы незамедлительно приостанавливаем полеты", - сообщила авиакомпания в твиттере.

Накануне об ограничениях на полеты в Минск объявили авиакомпании из Турции и Ирака.

Ранее в аэропорт Минска прибывало значительное количество рейсов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что в итоге привело к осложнению ситуации на границе с Польшей, где за последнюю неделю сконцентрировалось большое число мигрантов. Польские официальные лица называют происходящее самым сложным моментом с начала кризиса с мигрантами на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Cham Wings Белоруссия Минск

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