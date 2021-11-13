Сирийская авиакомпания Cham Wings приостановила полеты в Минск

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу объявила о приостановке полетов в Минск.

"Ввиду критической ситуации на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск - сирийцы, а также поскольку сложно определить, является ли Белоруссия их конечным пунктом следования, мы незамедлительно приостанавливаем полеты", - сообщила авиакомпания в твиттере.

Due to the critical situation on the Belarus-Poland borders, with majority of Cham Wings" passengers flying to Minsk are Syrians and it is difficult to identify passengers flying to Belarus as their final destination, and immigrants, flights are suspended effective immediately. pic.twitter.com/sCQA40X7JV — Cham Wings Airlines (@ChamWings) November 13, 2021

Накануне об ограничениях на полеты в Минск объявили авиакомпании из Турции и Ирака.

Ранее в аэропорт Минска прибывало значительное количество рейсов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что в итоге привело к осложнению ситуации на границе с Польшей, где за последнюю неделю сконцентрировалось большое число мигрантов. Польские официальные лица называют происходящее самым сложным моментом с начала кризиса с мигрантами на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.