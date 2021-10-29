Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Телеграм-канал "Еврорадио" ("Европейского радио для Белоруссии") признан в Белоруссии экстремистским, говорится в сообщении телеграм-канала Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Ранее постановлением правительства № 378 был закрыт белорусский корпункт "Еврорадио".

В августе 2020 года на волне протестов в Белоруссии министерством информации был ограничен доступ к нескольким сайтам медиа, среди которых было и "Еврорадио".

"Европейское радио для Беларуси" было основано в сентябре 2005 года в Варшаве, позиционирует себя как белорусское СМИ и освещает белорусскую повестку. В 2009 году был открыт корпункт в Минске. Радио вещает в диапазоне FM на западные районы республики, а также распространяет свою продукцию через интернет.

Белоруссия Еврорадио

Новости

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Путин 30-31 октября примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

Пандемия коронавируса

Белоруссия из-за пандемии запретила вывоз кислорода

Более 4,98 млн человек в мире умерли после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: пятница, 29 октября

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });