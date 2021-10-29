В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Телеграм-канал "Еврорадио" ("Европейского радио для Белоруссии") признан в Белоруссии экстремистским, говорится в сообщении телеграм-канала Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Ранее постановлением правительства № 378 был закрыт белорусский корпункт "Еврорадио".

В августе 2020 года на волне протестов в Белоруссии министерством информации был ограничен доступ к нескольким сайтам медиа, среди которых было и "Еврорадио".

"Европейское радио для Беларуси" было основано в сентябре 2005 года в Варшаве, позиционирует себя как белорусское СМИ и освещает белорусскую повестку. В 2009 году был открыт корпункт в Минске. Радио вещает в диапазоне FM на западные районы республики, а также распространяет свою продукцию через интернет.