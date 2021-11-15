Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта на границе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия не желает конфликта на границе, заявил на совещании в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.

"Мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно", - приводит слова президента близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Этот конфликт, по словам Лукашенко, нужен Польше. "Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - заявил он.

Также глава государства сказал, что Белоруссия готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Евросоюз планирует ужесточить санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические. "Лукашенко требует от нас, чтобы мы сняли все санкции. Сегодня мы дадим свой ответ, мы ужесточим санкции. Ужесточим против отдельных людей, которые задействованы в незаконной перевозке", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам в Брюсселе в понедельник. По его словам, "жесткие экономические санкции неизбежны".

"То, что мы видим в Минске, эта бесчеловечная система, которая использует беженцев как инструмент, чтобы давить на нас, на Европейский союз, не меняется, ситуация за последние дни стала хуже", - добавил германский министр.