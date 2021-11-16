В Германии назвали "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В МИД ФРГ назвали российские испытания противоспутникового оружия "безответственными".

"Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации. Тест подчеркивает рост рисков и угроз для безопасности и стабильности в космическом пространстве", - заявил во вторник в Берлине представитель министерства.

По его словам, необходимо срочно выработать международные правила для мирного использования космоса, а также мер безопасности и поддержания доверия.

Германия вместе с международными партнерами выступает за международный обмен данными по этой проблематике и сокращение рисков, призывает все государства "конструктивно" подойти к процессу и не допускать "подобного безответственного поведения".

Российские военные во вторник подтвердили, что 15 ноября во время испытаний поразили советский спутник "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом в военном ведомстве заявили, что "образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности".