Директор НАСА осудил Россию за испытание противоспутникового оружия

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Директор НАСА Билл Нельсон считает, что испытание Россией противоспутниковой ракеты, которой был уничтожен старый советский космический аппарат, может поставить под угрозу работу Международной космической станции (МКС). Заявление Нельсона опубликовано на сайте НАСА.

"Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. При долгой и легендарной истории России в области пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы она подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов", - подчеркнул Нельсон.

По его мнению, действия российской стороны "также угрожают китайской космической станции и тайконавтам на борту".

Нельсон отметил, что астронавтам и космонавтам пришлось запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками советской спутника "Космос-1408". По его словам, "облако обломков" пролетает в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы "отреагировать на безответственный акт" России.

"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - сказал он.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Россия в понедельник "безответственно" испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Это испытание, согласно заявлению Госдепа США, представляло угрозу для МКС.

Космическое командование США позднее уточнило, что Россия в ходе испытания сбила советский спутник "Космос-1408". По данным американских военных, в результате испытания образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг, и еще "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые невозможно.

Представитель Пентагона Джон Кирби также выразил обеспокоенность проведенным российским испытанием противоспутникового оружия. Он подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

В Москве заявление Госдепартамента США пока не прокомментировали.

Накануне сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.