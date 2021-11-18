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В Британии проведут публичное расследование смерти от "Новичка" Дон Стерджесс

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Великобритании Прити Пател анонсировала проведение общественного расследования смерти 44-летней Дон Стерджесс, которая летом 2018 года отравилась в Эймсбери нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

Отравление Сергея Скрипаля

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на письмо министра коронеру баронессе Хизер Хэллетт, которая расследовала гибель Стерджесс и в марте 2021 года выразила желание выяснить, каким образом яд попал в Эймсбери.

В письме Пател пишет, что разрешает трансформировать коронерское дознание в общественное независимое расследование в том числе для установления возможной причастности российского государства к смерти Стерджесс. Она выразила надежду, что это решение утешит семью погибшей.

По словам министра, расследование, вероятно, будет проводиться в ратуше Солсбери и в Лондоне и начнется в 2022 году. Она напомнила баронессе Хэллетт о желании семьи Стерджесс, чтобы расследование завершилось так скоро, как это позволят все сложности и обстоятельства.

Отец Дон Стерджесс Стэн и ее друг Чарли Роули приветствовали решение главы МВД.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили. По версии Лондона, они отравились "Новичком", который нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля сотрудники ГРУ.

Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери 30 июня 2018 года, Стерджесс умерла 8 июля в больнице, Роули выжил. Он рассказал, что нашел флакон с парфюмом, передал Стерджесс, она распылила содержимое флакона на себя, и им обоим стало плохо. По версии следствия, во флакон был влит "Новичок", а после использования в Солсбери его выбросили.

Впоследствии Роули и сын Стерджесс пытались обратиться к президенту Владимиру Путину, разъяснения Роули дал российский посол в Лондоне. Власти Британии считают, что российское государство причастно к отравлениям в Солсбери и Эймсбери, Москва это категорически отвергает.

Скотленд-Ярд и Королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в использовании "Новичка" в Уилтшире, СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Петров и Боширов в телеинтервью эти обвинения отвергли, заявив, что ездили в Солсбери как туристы.

В сентябре 2021 года британская прокуратура заявила, что к отравлению причастен также сотрудник российских спецслужб Денис Сергеев, который прибыл в Британию по документам на имя Сергея Федотова.

В Москве выражают сомнения в состоятельности британского следствия.

Ранее в Британии проводили публичное расследование убийства Александра Литвиненко. Такие расследования в королевстве назначает чиновник уровня министра по делам высокой общественной важности. Ими руководит независимый человек, обладающий необходимыми компетенциями, но в итоге он не выносит вердикт о вине, а делает итоговый доклад и дает рекомендации.

Дон Стерджесс Великобритания Эймсбери Новичок МВД Прити Пател

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