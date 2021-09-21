Слуцкий исключил возможность выдачи Лондону фигурантов дела Скрипалей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий исключил возможность выдачи британским властям российских граждан, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Великобритании следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более, если сшитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу", - написал Слуцкий во вторник в телеграмм-канале

Он отметил, что "Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования (инцидента со Скрипалями - ИФ), однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.

Он отметил, что Москва должна признать тот факт, что "чувство Великобритании о том, что должна восторжествовать справедливость, не ослабло".

Новый фигурант дела Скрипалей

Ранее британская прокуратура выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. "Великобритания выдвинула обвинения третьему сотруднику российских спецслужб в рамках проведенного в 2018 году нападения на Сергея Скрипаля с применением (нервнопаралитического) вещества "Новичок", - написала The Independent.

Газета пояснила, что речь идет о Денисе Сергееве, который, по версии Лондона, прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Британские следователи считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших "Новичок" против Скрипаля.

Инцидент в Солсбери

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. Медики сумели спасти им жизнь. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В Москве отвергли обвинения в свой адрес в причастности к отравлению Скрипалей, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России заключение по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.