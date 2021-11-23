Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Переданные Пентагоном Киеву катера типа Island прибыли на Украину

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американские катера типа Island, которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, прибыли на Украину на борту грузового судна, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 23 ноября, на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный момент катера вошли в территориальные воды Украины.

"Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - информируют в ВМС ВСУ.

Там отмечают, что вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они приступят к обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

В пресс-службе ВМС добавили, что ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа Island.

США Украина

Новости по теме

Новости

В Думе заявили о риске повторения афганского сценария на Украине

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Ученые уличили SARS-CoV-2 в обмане иммунитета и сбое в утилизации клеток

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Что случилось этой ночью: вторник, 23 ноября

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января
Пандемия коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });