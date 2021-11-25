Новое правительство ФРГ решило ускорить на 8 лет отказ от угольной энергетики

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новое правительство ФРГ в составе социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" подтвердило цель по отказу Германии от угольной энергетики к 2030 году - на восемь лет раньше запланированного, говорится в тексте коалиционного соглашения.

"Для выполнения целей по защите климата необходим ускоренный выход из угольной выработки электричества. В идеале это должно случиться уже до 2030 года", - сказано в документе.

Также планируется ускорить развитие возобновляемых источников энергии.

"Мы настраиваем нашу цель по возобновляемым источникам энергии на более высокий уровень потребления около 680-750 Тв/ч к 2030 году. 80% из этого уровня потребления должно покрываться посредством возобновляемых источников. Соответствующим образом мы ускоряем и развитие сетей", - отмечают авторы соглашения. Это касается солнечной энергетики и ветряных электростанций.

"Наша цель по развитию солнечной энергетики составляет около 200 ГВт до 2030 года", - указано в соглашении.

Новое правительство и раньше планировало снабжать все новые дома солнечными установками на крышах: за это активно выступала представитель "Зеленых" Анналена Бербок, которая, как ожидается, станет главой МИД.

Кроме того, к 2030 году новое правительство ФРГ планирует увеличить число электромобилей на дорогах Германии минимум до 15 млн.