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ВИЭ впервые обошли ископаемое топливо по производству энергии в ЕС в 2020 г.

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива, следует из ежегодного отчета британского аналитического центра Ember и немецкого института Agora Energiewende.

Согласно отчету, в котором отслеживается состояние энергетического сектора ЕС с 2015 года, в прошлом году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива - 37%.

Этот сдвиг обусловлен расширением использования энергии, получаемой от ветра и солнца, объемы которой почти удвоились с 2015 года. К 2020 году одна пятая часть электроэнергии в странах ЕС была выработана на ветровых и солнечных электростанциях, говорится в отчете. Это также одна из причин, почему производство энергии на основе угля снизилось на 20% в прошлом году - угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе.

"Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров", - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.

Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии, как сообщается, зафиксированы в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к снижению спроса на электроэнергию по всему миру. В Евросоюзе электропотребление в 2020 году упало на 4%, отмечается в отчете. Однако, по мнению авторов исследования, пандемия не повлияла на развитие возобновляемой энергетики.

Как пишет ассоциация WindEurope, Европа является мировым лидером в области ветроэнергетики. В прошлом году 11,6% всех потребностей ЕС в электроэнергии обеспечивалось за счет установок, использующих энергию ветра, а в некоторые дни ветроэлектростанции покрывали более 100% потребностей отдельных государств-членов блока. По данным на 24 января 2021 года, на энергию ветра в Испании приходилось более половины выработки электроэнергии (54,8%). Следом идут Португалия и Греция, где доля ветровой энергии составила 46,4% и 36,7% соответственно.

В прошлом месяце лидеры стран ЕС достигли соглашения о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. В Соединенных Штатах в последние годы также наблюдается постепенный отказ от угля и переход на более чистые источники энергии.

Agora Energiewende Ember ЕС

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