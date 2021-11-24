ЕС предложил внести в черный список перевозчиков, содействующих незаконному ввозу мигрантов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз предложил занести в черный список транспортных операторов, содействующих незаконному ввозу мигрантов или торговле людьми, и создать правовую базу для наказания за подобные преступления.

"В рамках единого ответа ЕС на спонсируемую государством инструментализацию людей на внешней границе ЕС с Белоруссией, (Европейская - ИФ) Комиссия и Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, которые участвуют в контрабанде (мигрантов) или торговле людьми или содействуют им", - говорится в постановлении Совета ЕС, принятом во вторник.

В документе указано, что новый правовой инструмент пополнит законодательство ЕС, направленное на поддержку членов союза, страдающих от гибридных атак подобного рода. Он будет применяться одновременно с другими формами поддержки, в частности, гуманитарной помощью. Недавние события на границе ЕС с Белоруссией не могли бы произойти без транспортных операторов, "сознательно или неосознанно участвующих в эксплуатации людей", были сопряжены с "огромным гуманитарным ущербом и с высокой ценой для безопасности на внешних границах ЕС и стабильности в регионе". Брюссель предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры против операторов любых видов транспорта, которые участвуют в незаконном ввозе в ЕС мигрантов, торговле людьми или способствуют им.

Меры могут включать ограничение операций таких компаний на рынке ЕС, приостановку лицензий или разрешений, прав на дозаправку или техническое обслуживание в пределах ЕС, а также запрет на транзит или полеты над ЕС, технические посадки или заходы в порты ЕС. Ограничительные меры будут сопровождаться дипломатическими и внешнеполитическими действиями.

Совет ЕС напомнил, что 15 ноября расширил санкционный режим ЕС в отношении Белоруссии, охватив им физических и юридических лиц, которые участвуют в инструментализации мигрантов. Утверждены меры против авиакомпаний, турагентств и других посредников. Достигнуто политическое соглашение по пятому пакету ограничительных мер, связанных с ситуацией на границе, торговлей людьми и продолжением внутренних репрессий в Белоруссии. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией изменено, так что его преимущества не распространяются на белорусских правительственных чиновников.

С самого начала кризиса ЕС выстраивает "глобальную коалицию" против недобросовестной практики использования мигрантов. Высокопоставленные дипломаты и чиновники ЕС совершили поездки в основные страны происхождения и транзита мигрантов, чтобы попросить их правительства принять меры против попадания их граждан в ловушку, установленную властями Белоруссии. Ряд стран происхождения и транзита мигрантов приостановили полеты в Белоруссию и ужесточили проверку пассажиров в аэропортах. Еврокомиссия вступила в технические переговоры с агентствами ООН и белорусскими чиновниками на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию мигрантов, говорится в сообщении.

ЕС отмечает, что выделил 700 тысяч евро на неотложную гуманитарную помощь наиболее уязвимым беженцам и мигрантам, застрявшим в Белоруссии. Еврокомиссия готова предоставить дополнительное гуманитарное финансирование, если Белоруссия улучшит доступ гуманитарных партнерских организаций на свою территорию. Гуманитарная помощь ЕС основана на международных гуманитарных принципах. Совет ЕС считает, что кризис был инициирован и организован режимом Лукашенко, который заманивал людей к границе ЕС, при взаимодействии с контрабандистами мигрантов и криминальными сетями торговли людьми.