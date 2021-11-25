Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты ВОЗ собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам еще предстоит определить, что все это значит", - цитирует ее агентство ЭФЭ.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также – насколько эффективны против него вакцины".

"За этим штаммом нужно будет следить: он причина для беспокойства", - добавила она.

Специалист пояснила, что на данный момент "мы мало что знаем об этом штамме". "Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус", - сказал она, добавив, что в скором времени эксперты ВОЗ проведут собрание, чтобы обсудить этот вариант коронавируса.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529 после обнаружения случаев заражения им в Южной Африке и следят за эпидемиологической обстановкой в регионе.

Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге, отмечает News 24.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), в свою очередь, заявили, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет большое количество мутаций – 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса – "это серьезная проблема".

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Это означает, что у данного варианта есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

29
В целях борьбы с распространением COVID-19 повсеместно на улицах Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию27 ноября. Владельцы бара в Байонне на юго-западе Франции провели акцию протеста против ограничительных мер перед центром местной администрации.26 ноября. Власти Индии сообщили, что уровень инфицирования COVID-19 в Нью-Дели снизился до 8,5% за последние 3 недели. На фото: молитва перед началом занятий в школе.25 ноября. Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса.24 ноября. Совет национальной безопасности Малайзии объявил о поэтапном закрытии 28 крупнейших фабрик перчаток после того, как среди рабочих был выявлен всплеск заболеваемости COVID-19.23 ноября. Китай предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья по всему миру.20 ноября. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в некоторых частях страны после внезапного всплеска заражения на текстильной фабрике и рыбном рынке. На фото: жители закрытых на карантин районов сдают мазки на COVID-19. 19 ноября. Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.18 ноября. Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В целях борьбы с распространением COVID-19 повсеместно на улицах Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию
ВОЗ ЮАР коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

Что произошло за день: четверг, 25 ноября

В ВОЗ заявили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Черноморский флот начал отслеживать эсминец "Арли Бёрк", вошедший в Черное море

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам
Пандемия коронавируса

Новый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

Пандемия коронавируса

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом"

Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });