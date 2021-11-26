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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Чехия зарегистрировала рекордно высокое число заражений COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Медики Чехии зарегистрировали за последние сутки рекордно высокое число заражений коронавирусом COVID-19, вступили в силу новые ограничения, связанные с резким ростом заражений, сообщает Associated Press.

Так, за последние сутки выявили 27 717 новых заразившихся, это почти на 2 тыс. человек больше, чем 23 ноября, когда был зафиксирован предыдущий антирекорд.

В Чехии оценивают ситуацию с коронавирусом по числу заболевших на 100 тыс. жителей за последние семь дней, теперь этот показатель достиг 1 231. Это рекорд в Чехии за всю пандемию.

В пятницу в Чехии вступили в силу дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом. Во всей стране запретили работу рождественских ярмарок, употребление алкоголя в общественных местах. Бары, рестораны, ночные клубы и казино будут работать до 22:00. Также ограничено до 1 тыс. человек число участников культурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, Чехия запретила въезд на свою территорию иностранцам, которые провели более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Зимбабве, Мозамбике, Замбии и Ботсване, где зарегистрирован новый штамм коронавируса.

Чехия коронавирус

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