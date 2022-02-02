В Чехии выявлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Чехии за сутки выявили 57 195 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордны суточный прирост заболеваемости с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.

По оценке медиков, около 9,7 тысячи случаев могут быть повторными заражениями.

Умерли за сутки 17 заболевших.

Днем ранее сообщалось о приросте в 29 535 заболевших.

Министр здравоохранения Властимил Валек говорил, что на этой неделе ждет пиковых показателей текущей волны пандемии.

Всего с начала пандемии в Чехии выявили 3 100 462 случаев коронавирусной инфекции, умер 37 281 заболевший.