Генсовет ВТО перенес министерскую конференцию из-за распространения нового штамма COVID

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) на внеочередном заседании в пятницу вечером принял решение перенести министерскую конференцию, которая должна была пройти в Женеве с 30 ноября по 3 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации, знакомый с итогами заседания.

По его словам, решение принято из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса из ЮАР и возможных планах Швейцарии в ближайшее время ограничить авиасообщение с ЮАР и рядом других стран Африки, о чем представитель Швейцарии заявил в ходе генсовета. Новые сроки проведения министерской конференции пока неизвестны. Согласно техническим процедурам, подготовка новой министерской конференции обычно занимает не менее полугода.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон". Как сообщается, у данного штамма есть "большое количество мутаций". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса. Согласно данным организации, впервые штамм B.1.1.529 выявили в ЮАР 24 ноября 2021 года. В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.

Последняя министерская конференция ВТО состоялась в 2017 году в Буэнос-Айресе. Изначально двенадцатую министерскую конференцию ВТО планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана Нур-Султане, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года было принято решение, что конференция пройдет в Женеве 30 ноября-3 декабря, но теперь ее перспективы просматриваются не ранее лета 2022 года.

Российскую делегацию на министерской конференции ВТО по традиции должен был возглавить глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Ожидалось, что в ходе конференции может быть принято соглашение о регулировании и снижении рыбных субсидий, запущен переговорный трек по снижению субсидий в сельском хозяйстве, обсуждены вопросы возможного реформирования ВТО и перспективы возобновления функционирования апелляционного органа в механизме разрешения торговых споров, темы протекционизма и медицины, торговли и окружающей среды и ряд других вопросов.