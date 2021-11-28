Минздрав Белоруссии сообщил о десяти попавших в больницу мигрантах

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стационарное лечение обследования проходят десять мигрантов из числа размещенных в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, сообщил Минздрав Белоруссии в воскресенье.

"Из десяти пациентов семеро - дети. Их состояние стабильное. Также в больницах находятся трое взрослых. Двое - уже вторую неделю. Еще один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Накануне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о погибшем мигранте, которого нашли на участке пограничной заставы "Видзы".

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В Литве и Польше из-за кризиса ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы.

Позже мигранты переместились в специальный логистический центр, где власти Белоруссии организовали для них питание и медобслуживание. Через аэропорт Минска мигрантов возвращают на родину.