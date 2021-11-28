Индонезия запретит въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Индонезии решили запретить въезд из восьми стран юга Африки и увеличить срок карантина после прибытия для всех въезжающих в страну, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Въезд в Индонезию запрещен с 29 ноября из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Эсватини и Нигерии.

Каждые две недели правительство страны будет вновь обсуждать и оценивать это решение.

В случае, если граждане Индонезии будут прибывать из этих стран на родину, а также из Гонконга, они должны будут провести на карантине 14 дней.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.