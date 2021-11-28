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Специалисты заявили, что в России пока нет штамма COVID-19 "омикрон"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В РФ пока нет штамма коронавируса "омикрон", сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен", - сказал он журналистам.

Как добавил Хафизов, "при этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время".

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Штамм "омикрон" (SARS-CoV-2 B.1.1.529), который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразный, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", выявлен в Южной Африке, после чего уже зафиксирован в некоторых странах.

Ранее оперштаб принял решение с 28 ноября ограничить въезд в Россию для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

Оперштаб также поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию россиян, возвращающихся из ряда африканских государств, включая ЮАР. В число стран вошли также Гонконг, Великобритания, КНР и Израиль.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Роспотребнадзор Камиль Хафизов

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