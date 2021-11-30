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Бердымухамедов обсудил с главой "Лукойла" разработку месторождений в Каспии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Разработка и промышленное освоение нефтегазовых месторождений в туркменском секторе Каспийского моря стали ключевой темой встречи в понедельник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой российской компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.

"Алекперов информировал президента о ведущейся "Лукойлом" работе в туркменском секторе Каспия, представив на рассмотрение ряд предложений по дальнейшему ее развертыванию и участию в крупных проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана", - говорится в сообщении.

Бердымухамедов в беседе главой "Лукойла" обозначил векторы национальной энергетической политики, в числе которых стимулирование инвестиций и инфраструктурное развитие ТЭК, расширение географии международных поставок углеводородов. Отмечается, что особое внимание было уделено инновационному развитию нефтегазовой индустрии с упором на высокие экологические стандарты передовых технологий, что является одним из основных приоритетов "Лукойла" при реализации проектов.

Как ранее сообщалось, вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона и участие компании "Лукойл" в проекте освоения нефтяного месторождения "Достлук" обсуждались в ходе встречи Бердымухамедова с Алекперовым в феврале и октябре текущего года. Запасы месторождения "Достлук" оцениваются экспертами в 50 млн тонн нефти.

Туркменистан и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлук" в Каспийском море 21 января 2021 года. Парламент Азербайджана утвердил этот меморандум в феврале 2021 года. Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал этот меморандум в марте этого года.

Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов Лукойл Вагит Алекперов Каспий

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